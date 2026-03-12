Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2025 году сократилась на 42%

Годовая выручка предприятия сократилась на 11,5%, зафиксировавшись на отметке 1,4 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по РСБУ по итогам двенадцати месяцев снизилась на 42% и составила 145,8 млрд рублей. Годовая выручка предприятия сократилась на 11,5%, зафиксировавшись на отметке 1,4 трлн рублей.

На фоне общего снижения доходов себестоимость продаж компании также показала отрицательную динамику, составив 1,1 трлн рублей, что на 6,6% меньше показателей предыдущего года. Однако это не предотвратило существенного падения валовой прибыли — она снизилась на 25,2%, до 333,6 млрд рублей.

Прибыль от продаж за 2025 год составила 222,6 млрд рублей, что на 30,3% ниже результата 2024 года. Прибыль до налогообложения по итогам отчетного периода упала почти на 43%, составив 188,9 млрд рублей.

Ранее компания представила финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которые подтверждают общую тенденцию к снижению рентабельности. Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в 2025 году сократилась почти вдвое — на 48%, составив 158,6 млрд рублей против 306,1 млрд рублей годом ранее.

Рената Валеева