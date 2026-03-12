Владимир Путин наградил трех представителей Татарстана
Глава страны присвоил орден Почета и почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», а также наградил медалью «За развитие железных дорог»
Владимир Путин подписал указ о награждении ряда представителей Татарстана госнаградами за заслуги перед страной.
Председатель правления ПАО «Ак Барс Банк» Зуфар Гараев удостоен ордена Почета. Эта высшая государственная награда присуждена ему за выдающиеся трудовые достижения и многолетний добросовестный труд на благо развития банковской системы региона.
За значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта медалью «За развитие железных дорог» награжден начальник участка пути Казанской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры РЖД Шамиль Гатиятов.
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено оператору по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам Нурлатского цеха подземного ремонта скважин компании «Татнефть» Валерию Хлебушкину.
Ранее указом Владимира Путина присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ» заведующему кафедрой Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ Фариту Авхадиеву.
