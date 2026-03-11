Коммерческие запасы нефти в США достигли максимума с мая 2025 года

Общий объем запасов достиг 443,1 млн баррелей

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 3,824 млн баррелей. Общий объем запасов достиг 443,1 млн баррелей, что стало максимальным показателем с мая 2025 года, сообщает «Интерфакс».

Аналитики прогнозировали более скромный рост — около 1,1 млн баррелей, согласно данным Trading Economics.

При этом товарные запасы бензина сократились на 3,654 млн баррелей, что стало максимальным падением с октября. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,349 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина примерно на 2,6 млн баррелей, а дистиллятов — около 700 тыс. баррелей.

Известно, что на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, запасы выросли на 117 тысяч баррелей. Этот показатель обновил максимум с августа 2024 года после предыдущего увеличения на 1,564 млн баррелей неделей ранее.

Напомним, что в США планируют построить первый за последние 50 лет новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Наталья Жирнова