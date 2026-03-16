Два казанских вертолета Ми-8 преодолели планку в 1000 часов налета в Якутии за семь месяцев

Два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода, пополнившие авиапарк «Полярных авиалиний» в прошлом году, продемонстрировали высокие результаты эксплуатации. За семь месяцев работы суммарный налет воздушных судов превысил 1 000 часов, сообщает пресс-служба «Вертолетов России».

Новые машины активно задействованы в различных авиационных операциях. Вертолеты выполняют широкий спектр задач: от срочной медицинской помощи до мониторинга пожарной обстановки. В летний период техника участвовала в тушении лесных пожаров, осуществляла доставку продовольствия в отдаленные населенные пункты и обеспечивала работу промышленных предприятий.

— Налет в тысячу часов — это показатель колоссальной востребованности, — отметили в пресс-службе «Полярных авиалиний».

Наталья Жирнова