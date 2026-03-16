В 2025 году кирпичные заводы Татарстана отгрузили продукции на 51,7 млрд рублей

Они производят 657 млн кирпичей в год

В Татарстане сейчас функционируют 14 кирпичных заводов, которые производят 657 млн кирпичей в год. Об этом сообщил замминистра строительства республики Ильшат Гимаев.

Он подчеркнул, что производства строительных материалов региона, в том числе кирпичные заводы, вносят колоссальный вклад в развитие строительной отрасли региона.

— Производственные мощности республиканских предприятий позволяют выпускать все основные строительные материалы и полностью обеспечивать наш строительный комплекс. Объем отгруженной продукции в 2025 году только крупными и средними предприятиями составил порядка 51,7 млрд рублей, — сообщил Ильшат Гимаев.

За последние пять лет введены в строй и модернизированы 42 предприятия. В том числе в 2025 году запущены или обновлены шесть производств.

Напомним, Минстрой Татарстана может начать использовать товары, производимые заключенными. По словам Гимаева, эта продукция будет востребована при строительстве и ремонте социальных объектов.

