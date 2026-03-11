В России впервые утвердили ГОСТ на медовуху

Напиток обязан обладать кисловато‑сладким вкусом и выраженным медовым ароматом. ГОСТ также регламентирует использование дрожжей при производстве медовухи

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, в котором впервые закреплено понятие медовухи, выяснило РИА «Новости» при изучении документа.

Согласно стандарту, медовуха — это слабоалкогольный напиток брожения крепостью от 1,5% до 6%. Его изготавливают путем спиртового брожения сусла, которое должно содержать не менее 8% меда. Напиток обязан обладать кисловато‑сладким вкусом и выраженным медовым ароматом.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

ГОСТ также регламентирует использование дрожжей при производстве медовухи. Помимо хлебопекарных прессованных и сушёных, пивоваренных и винных дрожжей, теперь разрешено применять специализированные дрожжи для медовухи и спиртовые. Новый стандарт вступит в силу с июля текущего года.

Наталья Жирнова