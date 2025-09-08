В Татарстане в 2025 году планируют трудоустроить более 700 граждан Индии

В Татарстане в 2025 году квота на трудоустройство граждан Индии составит 707 человек. На начало августа 2025 года в республике уже работали 132 индийца. Эти данные представило Министерство труда, занятости и соцзащиты республики, пишет «РБК Татарстан».

Предприятия Татарстана подали заявки на трудоустройство более 11,7 тыс. иностранных работников. Среди компаний, которые уже наняли граждан Индии, ООО «Алабуга Девелопмент», ИП Валенза Дмитрий Олегович и Болгарская исламская академия.

В прошлом году татарстанские предприятия запросили разрешения на привлечение 322 индийских работников. Например, индивидуальный предприниматель планировал нанять 60 швей, а один из ретейлеров — 120 комплектовщиков и 40 младших диспетчеров.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Квота на трудоустройство граждан Индии в этом году составляет 71,8 тыс. человек при общем числе иностранных работников в 234,9 тыс. В 2023 году индийцы получили 36,2 тыс. разрешений на работу в России, что делает их третьими по числу выданных разрешений после граждан Китая.

Напомним, что, по данным Росстата, Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим числом иностранных трудовых мигрантов, заняв четвертое место с показателем в 2%. Лидерами остаются Москва (26,7%), Московская область (18,5%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (12,2%).



Анастасия Фартыгина