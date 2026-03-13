В Татарстане зафиксирован рост производства молока и мяса за январь — февраль 2026 года

В Минсельхозе РТ состоялось совещание, посвященное результатам работы животноводческой отрасли за первые два месяца текущего года.

По данным начальника отдела развития отраслей животноводства Сиреня Нигматзянова, за отчетный период сельхозпредприятия республики произвели 317 тыс. тонн молока, что на 7% превышает показатели 2025 года. Средний надой на корову составил 1 147 кг, показав рост на 6%.

Напомним, что закупочная стоимость молока в Татарстане составляет 36 рублей без учета НДС. Цена упала на 9 рублей, и такое снижение, по словам замминистра сельского хозяйства Марселя Махмутова, создает риски для реализации ряда инвестиционных проектов в отрасли.

Производство мяса достигло 70 тыс. тонн, превысив прошлогодние показатели на 4%.

Отмечен рост производства мяса свиней и птицы на 8% и 6% соответственно. При этом производство мяса крупного рогатого скота снизилось на 3%.

В регионе наблюдается увеличение поголовья основных видов скота. По сравнению с прошлым годом количество свиней выросло на 20 тыс. голов, коров — на 2 тыс. Восемнадцать муниципальных районов увеличили поголовье крупного рогатого скота, при этом наибольший прирост зафиксирован в Кукморском, Кайбицком, Мензелинском и Атнинском районах. Существенный рост поголовья овец зафиксирован в Зеленодольском, Черемшанском, Апастовском и Лениногорском районах. Увеличение поголовья лошадей произошло в 21 муниципальном районе, при этом наибольший прирост отмечен в Тюлячинском районе.

Наталья Жирнова