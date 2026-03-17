Порт Эль-Фуджайра в ОАЭ приостановил работу после серии атак
Он имеет стратегическое значение, так как через порт проходит нефтепровод, позволяющий транспортировать нефть в обход Ормузского пролива
Ключевой порт ОАЭ Эль-Фуджайра временно прекратил операции по погрузке судов после атаки, сообщает «Интерфакс». По данным компании Inchcape Shipping Services, работа остановлена в терминале по загрузке жидких грузов и на выносном причале.
Ранее сообщалось, что некоторые операции ненадолго возобновились, однако затем были вновь приостановлены. В ходе атаки обломки беспилотника повредили газовоз под флагом Кувейта.
Это уже третья атака на порт за последнюю неделю — предыдущие произошли в понедельник и субботу. Эль-Фуджайра имеет стратегическое значение, так как через порт проходит нефтепровод, позволяющий транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который частично заблокирован из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».