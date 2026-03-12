Вашингтон распечатает свои нефтяные резервы и выпустит на рынок 172 млн баррелей

В Минэнерго подчеркнули, что данный шаг направлен на защиту энергетической безопасности страны

Фото: Артем Дергунов

Президент США Дональд Трамп одобрил высвобождение 172 млн баррелей нефти из государственного резерва. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Согласно заявлению главы ведомства Криса Райта, процесс вывода сырья на рынок стартует уже на следующей неделе. По предварительным расчетам, при запланированных темпах разгрузки полная поставка указанного объема займет около 120 дней. В Минэнерго подчеркнули, что данный шаг направлен на защиту энергетической безопасности страны и является выполнением обещаний американского лидера.

Сам Дональд Трамп в интервью радиостанции WKRC подтвердил, что намерен использовать стратегические запасы для оперативного снижения цен на энергоресурсы. «Да, мы сделаем это. А позже — снова заполним наши хранилища», — отметил президент США, поясняя стратегию Вашингтона.

Ранее премьер‑министр Японии Санаэ Такаити также объявила о решении распечатать национальные стратегические запасы. Японская интервенция начнется 16 марта, ресурсы будут направлены на насыщение внутреннего рынка.

Одновременно с этим Международное энергетическое агентство (МЭА) выступило с инициативой о крупнейшем в своей истории коллективном высвобождении нефти. Предлагаемый объем превышает 182 млн баррелей, что станет рекордом, побивающим показатели 2022 года.

Рената Валеева