Reuters: война на Ближнем Востоке подтолкнула Китай к закупкам российской нефти

После четырехмесячного перерыва крупнейшие государственные нефтяные компании Китая возобновили интерес к приобретению российской нефти, сообщает Reuters. Причиной такого решения стало стремление компенсировать возможные риски дефицита поставок на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство со ссылкой на информированные источники, торговые подразделения компаний Sinopec и PetroChina на текущей неделе впервые с ноября направили запросы российским поставщикам о возможности осуществления закупок. По имеющейся информации, заключение сделок может состояться в ближайшее время.



Сообщается, что, помимо китайских компаний, интерес к российскому топливу проявили также представители Филиппин и Таиланда.

Напомним, что российская нефть Urals подорожала до $98 за баррель в Индии — это является максимумом с 2022 года.

Наталья Жирнова