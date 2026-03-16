КАМАЗ хочет привлечь 5 млрд рублей через выпуск облигаций
Компания выпустит два вида облигаций со сроком обращения 2 года
ПАО «КАМАЗ» анонсировало сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций, который пройдет 19 марта, сообщает «Интерфакс». Компания планирует привлечь в общей сложности 5 млрд рублей посредством размещения плавающей облигации и фиксированной.
По обоим выпускам предусмотрены ежемесячные купонные выплаты. По «фиксу» установлен ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,81% годовых. Купоны по флоатеру будут рассчитываться на основе ключевой ставки Центробанка.
