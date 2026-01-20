Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев отмечает 89-летие

10:13, 20.01.2026 18
Заседание Татарского обкома КПСС. 1990 год.Референдум в Татарстане. 1992 год.Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.1994 год.Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.За игрой в теннис. 1997 год.1000-летие Казани. 2005 год.Встреча с Дмитрием Медведевым. 2006 год.Визит в Казахстан.Выборы президента Республики Татарстан. 2015 год.Инаугурация президента Татарстана. 2015 год.День рождения Александра Пушкина.
1/18
  • Заседание Татарского обкома КПСС. 1990 год.
    Михаил Козловский
  • Референдум в Татарстане. 1992 год.
    Михаил Козловский
  • Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.
    Михаил Козловский
  • 1994 год.
    Михаил Козловский
  • Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.
    Михаил Козловский
  • За игрой в теннис. 1997 год.
    Михаил Козловский
  • 1000-летие Казани. 2005 год.
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Встреча с Дмитрием Медведевым. 2006 год.
    Михаил Козловский
  • Визит в Казахстан.
    Михаил Козловский
  • Выборы президента Республики Татарстан. 2015 год.
    Максим Платонов
  • Инаугурация президента Татарстана. 2015 год.
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Максим Платонов
  • День рождения Александра Пушкина.
    Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отмечает 89-й день рождения. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» возглавлял регион в период становления российской государственности. Под его руководством были достигнуты значительные успехи в экономике, сохранен межнациональный мир и реализованы масштабные культурные проекты. К дню рождения политика подготовлен фоторепортаж из архивных снимков разных лет.

Другие фотогалереи