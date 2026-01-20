Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев отмечает 89-летие

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отмечает 89-й день рождения. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» возглавлял регион в период становления российской государственности. Под его руководством были достигнуты значительные успехи в экономике, сохранен межнациональный мир и реализованы масштабные культурные проекты. К дню рождения политика подготовлен фоторепортаж из архивных снимков разных лет.
