США поддерживают выступление российских паралимпийцев с российским флагом и гимном

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли выступил в поддержку допуска российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх 2026 года с национальной символикой, включая использование флага и исполнение гимна страны. Об этом сообщает газета The New York Times.

Несмотря на позитивную реакцию со стороны США, ряд европейских стран продолжают выражать недовольство решением Международного паралимпийского комитета снять санкции с российских и белорусских атлетов. Отдельные государства даже выступили с предложением ограничить выдачу виз представителям команд, сопровождающим спортсменов, хотя последние испытывают острую потребность в поддержке сопровождающего персонала.

— Я думаю, спорт для всех, — сказал Замполли.

Паралимпийские соревнования в Италии будут проходить с 6 по 15 марта 2026 года.

Наталья Жирнова