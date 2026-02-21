УНИКС разгромил «Автодор» со счетом 101:65

Самым результативным игроком в казанской команде стал центровой Маркус Бингэм — 26 очков

Фото: Айдар Раманкулов

Матч между казанским УНИКСом и саратовским «Автодором» закончился разгромной победой команды из Татарстана. Игра завершилась со счетом 65:101 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35) в пользу УНИКСа.

Наиболее эффективным игроком в составе казанцев стал центровой Маркус Бингэм. Американец набрал 26 очков, совершил 6 подборов и сделал 3 перехвата. Его коэффициент эффективности составил +30 пунктов. Следом идет Джален Рейнольдс: у него на счету 22 очка, 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата и коэффициент эффективности +32.

Лучшим игроком в составе саратовского «Автодора» оказался разыгрывающий Григорий Мотовилов. Баскетболист набрал 21 очко, сделал 2 подбора и 4 результативные передачи. Также на его счету 2 перехвата и положительный коэффициент эффективности +19.

Следующий матч УНИКСа состоится с «Зенитом» 7 марта в Казани в 18:00 мск.

Наталья Жирнова