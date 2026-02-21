Сегодня УНИКС сыграет с саратовским «Автодором» перед паузой на международное окно

У команды соперника 16 февраля сменился главный тренер

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 21 февраля, казанский УНИКС (24‑3) проведет в Саратове свой последний перед паузой на международное окно матч против местного «Автодора» (5‑23).

УНИКС с показателями 24 победы в 27 турах закрепился на второй строчке турнирной таблицы. Его соперник, «Автодор», одержал 5 побед при 23 поражениях и занимает предпоследнее, 10‑е место.

В новом году саратовцы провели 9 матчей и отпраздновали лишь одну победу. Она состоялась 17 января над «Пари Нижний Новгород» с крупной разницей — 81:56. Главным героем волжского дерби стал черногорский центровой Ален Хаджибегович, оформивший дабл‑дабл из 20 очков и 15 подборов. Однако 20 февраля клуб объявил о переходе своего лидера в краснодарский «Локомотив‑Кубань».

Еще один примечательный матч «Автодора» прошел 1 февраля на паркете родного «Кристалла»: команда остановилась в шаге от сенсации, уступив в сложной концовке претенденту на медали «Локомотиву‑Кубани» — 76:78.

Нестабильные результаты привели к кадровым изменениям в клубе. 16 февраля, после поражения от аутсайдера лиги «Самары» (87:95), «Автодор» объявил об уходе главного тренера Миленко Богичевича. Обязанности 49‑летнего сербского специалиста возложили на его ассистента — 41‑летнего хорвата Стипе Кулиша. В первом матче под его руководством команда уступила «Енисею» в Красноярске — 64:85, несмотря на яркую игру Григория Мотовилова, набравшего 24 очка и сделавшего 9 подборов.



Игра начнется в 15:00 мск, ее можно будет посмотреть в трансляции «Старт ТВ», в «ВК Видео» и на официальном сайте Лиги ВТБ.

Рената Валеева