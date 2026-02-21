«Ак Барс» проиграл по буллитам в гостях «Торпедо» в матче КХЛ

Казанская команда вела 2:0, но уступила, прервав серию из трех побед подряд

«Ак Барс» проиграл по буллитам «Торпедо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вела по ходу игры 2:0, но уступила, прервав трехматчевую победную серию.

В составе «Ак Барса» по разу отличились Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд. У «Торпедо» голы в активе Егора Соколова, Максима Летунова. Решающий буллит — у Владимира Ткачева из нижегородской команды.

В воротах «Ак Барса» весь матч провел Максим Арефьев, основной голкипер Тимур Билялов остался в запасе.

Неделю назад в Казани «барсы» победили «Торпедо» в овертайме со счетом 4:3.

«Ак Барс» остался на третьей строчке Восточной конференции с 80 очками, нижегородцы идут четвертыми на Западе с 74 баллами.

«Торпедо» — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Семенов (Тодд, Хмелевский, 06:56);

0:2 — Тодд (Семенов, Яруллин, 33:23);

1:2 — Соколов (Кручинин, Конюшков, 51:33, 5х4);

2:2 — Летунов (Фирстов, Науменков, 53:26);

3:2 — Ткачев (решающий буллит, 65:00).

«Ак Барс» завершил выездную серию, следующий матч команда Гатиятулина проведет 25 февраля в Казани против «Лады» в 19:30 мск.

Зульфат Шафигуллин