Непряева оценила итоги первой для себя Олимпиады в Париже

Последний ее результат не признали

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская лыжница Дарья Непряева назвала последнюю гонку интересной, оценивая свой дебют на Олимпийских играх в Италии. По ее словам, в целом прошедшие соревнования дали ей колоссальный опыт и показали, над чем еще стоит работать.

— Последняя гонка интересная получилась, прикольно. На самом деле у меня сейчас нет слов. Это моя первая Олимпиада, колоссальный опыт. Учитываю каждую свою ошибку, понимаю, над чем нужно работать. Что-то получилось, что-то нет, — поделилась лыжница своим мнением с ТАСС.

Лучший результат Непряева показала в скиатлоне, заняв 17-е место.

Ранее сообщалось, что в марафоне Непряева заняла 11-е место, но ее результат аннулировали. Позднее спортсменка сказала, что ей было очень стыдно за случай, из-за которого не признали ее результат.

Никита Егоров