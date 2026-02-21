Татарстанский лыжник Коростелев пришел пятым в олимпийском марафоне на 50 км

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо — спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут и 4 секунды

Фото: Мария Зверева

Йоханнес Клебо стал победителем лыжного марафона на 50 километров на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут и 4 секунды.

Второе место занял соотечественник Клебо — Мартин Нюэнгет, отставший от победителя всего на 1,8 секунды. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Норвегии — Эмиль Иверсен, финишировавший с отставанием в 15,9 секунды.

Российскому лыжнику Савелию Коростелеву не удалось подняться на пьедестал — он занял пятое место, проиграв победителю 3 минуты 16 секунд. Стоит отметить, что большую часть дистанции россиянин держался в группе лидеров вместе с норвежскими спортсменами, однако после середины трассы скандинавы смогли создать существенный отрыв.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко говорил, что «в марафоне от Коростелева все ждут борьбы за медали».

Наталья Жирнова