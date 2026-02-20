«Оренбург» обыграл «Рубин» в контрольном матче в Белеке — единственный гол забил Болотов
Единственный гол был забит на 31-й минуте игры
В турецком Белеке завершился контрольный матч между футбольным клубом «Оренбург» и казанским «Рубином». Встреча завершилась победой «Оренбурга» со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 31-й минуте игры — отличился полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов.
По состоянию на текущий момент «Оренбург» занимает 15‑е место в турнирной таблице Мир Российской премьер‑лиги: за 18 матчей команда набрала 12 очков. Казанский «Рубин» располагается значительно выше — на седьмой строчке с 23 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», который с 40 очками уверенно удерживает первую позицию.
