«Рубин» нацелился на попадание в топ-5

Об этом заявил главный тренер команды Франк Артига

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига в прямом эфире «Матч ТВ» поделился планами развития команды в ближайшем будущем. По его словам, руководство клуба поставило перед коллективом задачу войти в топ-5 чемпионата России уже в следующем сезоне.

На данный момент «Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Тренер отметил, что расстояние до шестой позиции составляет шесть очков, что является существенным отставанием, однако отрыв от одиннадцатой строчки составляет всего три очка.

— Мы должны выработать менталитет победителя и за счет этого постараться сохранить седьмое место, — заявил он в эфире.

Напомним, что накануне «Рубин» подписал сразу двух иностранных игроков: сначала клуб арендовал лидера «Сочи» Игнасио Сааведра, а затем объявил о подписании полузащитника Назми Грипши.



Наталья Жирнова