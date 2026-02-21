«Ак Барс» объявил состав на игру с «Торпедо» — Арефьев в старте

Игра начнется в 17:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав команды на предстоящий матч регулярного чемпионата против нижегородского «Торпедо». Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск .

Первое звено составили Барабанов, Сафонов и Галимов, их игру в обороне будут поддерживать Лямкин и Миллер. Второе звено сформировано из Хмелевского, Семенова и Тодда, защиту обеспечат Карпухин и Марченко.

В третьем звене на лед выйдут Денисенко, Фисенко и Яшкин, их будут страховать Терехов и Яруллин. Четвертое звено представят Дыняк, Кателевский и Пустозеров, в защите им помогут Потапов и Бардин. Вратарскую позицию в матче займет Арефьев, Билялов будет находиться в запасе.

Наталья Жирнова