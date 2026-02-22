«Мне очень стыдно»: Непряева пришла 11-й на Олимпиаде, но ее результат аннулировали

Спортсменка во время пит-стопа надела не свои лыжи

Татарстанская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в марафоне на Олимпиаде в Италии. Однако результат спортсменки аннулировали за нарушение правил, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Непряева пришла к финишу на чужих лыжах. Она случайно заехала в чужой бокс на пит-стопе и нацепила инвентарь немецкой лыжницы Катарины Хеннинг. Ее сопернице из Германии в итоге дали другую пару. Из-за этого результат Непряевой аннулировали после финиша.

Первое место по итогам гонки заняла шведка Эбба Андерсон, на втором — норвежка Хейди Венг. «Бронзу» забрала швейцарка Надя Келин. В свою очередь, немка Хеннинг пришла 9-й.

По словам самой Непряевой, она не перепутала лыжи, а была уверена, что у нее 12-й номер.

— Почему-то я подумала о Савелии — у него был 12-й номер. Не знаю, что у меня было в голове, подумала, что и у меня 12-й, — объяснила татарстанская спортсменка.

«Не свои лыжи» она заметила, когда опустила голову вниз во время длинного пологого спуска. В тот момент Непряева запаниковала. После финиша она подошла к Катарине и сообщила о том, что перепутала и надела ее лыжи. Однако сама немка, как выяснилось, даже этого не заметила и попросила татарстанскую лыжницу не переживать по этому поводу.

— Мне очень стыдно, — сказала Непряева в эфире Okko.

Никита Егоров