Минцифры России планирует отслеживать мобильные устройства по IMEI-номеру

В частности, привязка IMEI к конкретным номерам поможет определять, что сим‑карта не в БПЛА, что может привести к смягчению блокировок мобильной связи

Минцифры России намерено в 2026 году запустить базу данных уникальных номеров мобильных устройств — IMEI. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры, передает «Интерфакс».

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это 15‑значный идентификатор, который присваивается каждому мобильному устройству: смартфону, планшету, умным часам или модему. В отличие от сим‑карты, IMEI связан непосредственно с самим аппаратом, а не с абонентом или номером.

По словам Дмитрия Угнивенко, учет IMEI‑номеров позволит точнее контролировать использование мобильных устройств. В частности, привязка IMEI к конкретным номерам поможет достоверно определять, что сим‑карта не установлена в беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Это, в свою очередь, может привести к смягчению действующих режимов блокировок мобильной связи — вместо массовых ограничений появится возможность применять более точечные меры.

В настоящее время в целях безопасности при угрозе использования БПЛА в России временно отключают мобильный интернет. В таких ситуациях Минцифры активирует белые списки сайтов, обеспечивая доступ к критически важным ресурсам. Кроме того, в стране действует так называемый режим охлаждения сим‑карт после приезда из-за границы.

