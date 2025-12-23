В Казани смартфоны Apple потеряли в цене до трети стоимости

Самым значительным падением стоимости выделяются старые модели айфонов

Фото: Динар Фатыхов

iPhone в ресейле и новые модели подешевели за год почти на четверть. В столице Татарстана популярность вторичного рынка телефонов среди покупателей растет благодаря доступности качественных гаджетов по сниженным ценам, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Авито».

По данным исследования, доля подержанных смартфонов составляет около трех четвертей общего объема продаж на площадке. Наибольшее количество предложений поступает от бренда Apple — 70% всех сделок. Следующими идут Samsung (11%) и Xiaomi (8%). Остальные бренды представлены менее заметно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым значительным падением стоимости отметились старые модели айфонов. Например, iPhone 12 потерял треть своей первоначальной стоимости и теперь доступен примерно за 18 000 рублей. Цена на iPhone 12 Pro и iPhone 11 уменьшилась на треть — покупатели приобретают их за 24 000 и 13 000 рублей соответственно. Даже новая линейка iPhone ощутимо подешевела: iPhone 14 Pro снизился в цене на 30%, до отметки в 48 000 рублей.

Однако эксперты отмечают, что тенденция снижения характерна исключительно для продукции Apple. У ряда других производителей наблюдается противоположная ситуация: аппараты Huawei подорожали на 17%, а устройства Samsung — на 9%.

Ариана Ранцева