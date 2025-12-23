Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнеров

Новая акция позволяет превращать неиспользованные остатки интернета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях

Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов платформы «план б.». Теперь ее пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнеров*. Сделать это можно в мини-приложении (12+), которое доступно клиентам сразу на трех площадках в Telegram, MAX и во «ВКонтакте».

В «плане б.» предусмотрены пакеты с большим объемом интернета и опция с несгораемыми остатками при своевременной оплате. Однако в реальной жизни часть интернет-пакета может оставаться неиспользованной, а гигабайты — накапливаться. Этому способствует и безлимит** на популярные сервисы, включенный в тариф.

Новая акция позволяет при желании превращать неиспользованные остатки интернета сверх пакета в практическую выгоду — при повседневных покупках, доставке еды, онлайн-шопинге или путешествиях. Теперь остатки ГБ для клиентов «плана б.» становятся универсальным ресурсом, который можно обменять на широкий выбор предложений от партнеров Билайна. Среди доступных вариантов — скидки в «Магнит Косметик» и «Магнит Экспресс», промокоды сети магазинов «Подружка», предложения на доставку готовой еды в «Яндекс Лавке», а также скидки на путешествия и бронирование отелей через Ostrovok.ru и Level.Travel. В категории онлайн-шопинга пользователям доступны предложения от Lamoda и USmall. Гигабайты можно обменивать на промокоды и использовать их в привычных сценариях — при оформлении заказа в приложении или на сайте партнера.

Дополнительное преимущество получают новые пользователи «плана б.». При подключении Билайн предоставляет «Честный терабайт»*** интернета, который не сгорает со временем и также может быть использован для обмена на промокоды и скидки. Пользователь сам решает, как распорядиться своим интернетом — потратить его на онлайн-активность или превратить в дополнительную выгоду.

«план б.» — многофункциональная цифровая платформа с одними из топовых нейросетями (ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и др.), а также с доступом к ряду ушедших сервисов (Netflix, Spotify, Ticketmaster и др.) без использования ВПН при подключении через мобильный интернет и компенсацией премиальной подписки Telegram. Она создана для тех, кто ценит свободу выбора и технологичность жизни. Возможность обмена гигабайтов, где интернет-пакет работает в интересах клиентов и превращается в выгоду для каждого, стала логичным продолжением развития платформы.



