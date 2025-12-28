Готовится запуск ракеты «Союз-2.1б» с 52 спутниками

Согласно графику, ракета стартует с площадки космодрома Восточный ровно в 16:18 по московскому времени

Государственная комиссия разрешила подготовку к старту ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту сразу 52 спутника, включая аппараты серии «Аист-2Т». Соответствующую информацию распространил пресс-центр «Роскосмоса».

Согласно графику, ракета стартует с площадки космодрома Восточный ровно в 16:18 по московскому времени. Через девять минут и тридцать секунд полета произойдет отделение головной части и разгонного блока «Фрегат» от последней ступени ракеты. После отделения основного груза начнется этап доставки спутников на целевые орбиты, который продлится около часа.

Основную нагрузку составят два новейших отечественных аппарата «Аист-2Т», предназначенные для мониторинга земной поверхности, фиксирования чрезвычайных ситуаций и создания подробных моделей рельефа регионов. Помимо них, дополнительно планируется вывод на орбиту почти полусотни небольших исследовательских устройств.

Спутники «Аист-2Т» разработаны для дистанционного зондирования земли и способны формировать трехмерные карты территорий с высоким разрешением. Срок службы каждого из них рассчитан минимум на пять лет непрерывной работы.

Ранее «Реальное время» писало, что «Роскосмос» приступает к строительству лунной электростанции.



Ариана Ранцева