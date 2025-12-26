Google возвращает серверы из России после окончания срока эксплуатации

Поводом послужило завершение жизненного цикла устройств и снятие их с производства

Компания Google известила российских интернет-провайдеров о предстоящем демонтаже и возврате установленных в России серверов модели Dell R720. Поводом послужило завершение жизненного цикла устройств и снятие их с производства, пишет РБК.

Демонтаж серверов планируется осуществить начиная с 26 января 2026 года. Эта процедура коснется серверов системы Google Global Cache, используемых для ускорения доставки контента пользователям из России. Серверы использовались для кеширования популярного контента компании, включая видео с YouTube, картографические данные, обновления мобильных приложений Android и браузеров Chrome, а также поисковых изображений.

Провайдеры, обслуживающие инфраструктуру Google, уже получили уведомления с инструкциями по отключению серверов и просьбой предоставить адреса для их вывоза. Ответственным за процесс передачи серверов назначена международная компания MPK Asset Solutions, осуществляющая управление жизненным циклом технологического оборудования.

Ранее «Реальное время» писало, что Google получил штрафы на общую сумму 15,2 миллиона рублей от московского суда.



Ариана Ранцева