В России продлили упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров

Решение принято для недопущения дефицита указанных товаров на внутреннем рынке из-за санкций

Фото: Динар Фатыхов

Правительство продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза в Россию отдельных видов электронных устройств. Это коснется смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций.

— Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким‑либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование, — сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, что, по прогнозу Counterpoint Research, средняя цена смартфона вырастет на 6,9% к 2026 году из‑за удорожания компонентов — прежде всего чипов памяти.

Денис Петров