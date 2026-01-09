В России продлили упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров
Решение принято для недопущения дефицита указанных товаров на внутреннем рынке из-за санкций
Правительство продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза в Россию отдельных видов электронных устройств. Это коснется смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций.
— Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким‑либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование, — сообщает пресс-служба кабмина.
Напомним, что, по прогнозу Counterpoint Research, средняя цена смартфона вырастет на 6,9% к 2026 году из‑за удорожания компонентов — прежде всего чипов памяти.
