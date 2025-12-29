Валовая выручка IT-отрасли достигла 249 млрд рублей и роста +35%

В республике функционируют 3 552 ИТ-компании, включая 16 системообразующих предприятий

На еженедельном совещании представителей цифровой отрасли Татарстана были подведены итоги развития ИТ-сектора за 2025 год. Отрасль показала весомые результаты: валовая выручка достигла 269 млрд рублей с прогнозируемым ростом 35% за год, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 42 млрд рублей.

Сообщается, что в республике функционируют 3 552 ИТ-компании, включая 16 системообразующих предприятий. За год было создано 12,4 тыс. новых рабочих мест, а 34 компании переоформили регистрацию в Татарстане. Активно развивается стартап-экосистема: из 360 проектов 33% относятся к ИТ-сфере, при этом в 2025 году появилось 119 новых инициатив.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Успехов достигла и международная экспансия: экспорт ИТ-услуг за первое полугодие составил 9,93 млн долларов. Важным достижением стало открытие IT-хаба в Катаре, где 15 экспортных компаний планируют заключить контракты на сумму около $1 млн в 2026 году. По итогам года масштабным событием стал форум Kazan Digital Week 2025, собравший более 20 тыс. участников из 75 стран и представивший 286 компаний.

Ранее Татарстан признали лидером в подготовке ИТ-специалистов.

Наталья Жирнова