Директору интернет-газеты «Реальное время» Анне Саушиной присвоено звание заслуженного работника отрасли
Награду сегодня вручил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с журналистами «Итоги года»
Директору медиакомпании «Реальное время» Анне Саушиной присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан».
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил награду сегодня на предновогодней встрече с представителями федеральных и республиканских СМИ.
Анна Саушина возглавляет медиакомпанию «Реальное время» с 2014 года. В 2025 году интернет-газета «Реальное время» отметила десятилетие с момента запуска. На сегодняшний день аудитория «Реального времени» превышает 120 тысяч уникальных посетителей в сутки и составляет более 21,5 миллиона читателей в 2025 году. Интернет-газета «Реальное время» входит в ТОП-5 самых читаемых татарстанских СМИ по доле казанской аудитории и в ТОП-3 самых читаемых татарстанских СМИ по совокупной аудитории по данным метрики LiveInternet.
