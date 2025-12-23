МегаФон охватил биометрией всю страну

Установка биотерминалов, необходимых для активации сим-карт, приобретаемых иностранцами, стартовала в партнерских салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

МегаФон запустил второй этап программы по оснащению розницы комплексами для подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС). Установка биотерминалов, необходимых для активации сим-карт, приобретаемых иностранцами, стартовала в партнерских салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota. На первом этапе терминалами были оснащены более тысячи собственных салонов в разных субъектах страны. Задача второго этапа — расширить присутствие комплексов в каждом регионе, после чего МегаФон уже в январе будет полностью готов к работе с иностранными гражданами по целевой схеме, предусмотренной действующим законодательством.

Оснащение партнерских пунктов продаж стартовало с салона МегаФона и Yota, расположенного на территории агрокластера «ФудСити» в Москве. Всего в январе планируется поставить комплексы в более чем 800 франчайзинговых салонов, работающих под брендом операторов.

Программа по установке биотерминалов была запущена в июне 2025 года при поддержке компании — производителя оборудования Ovision. МегаФон стал первым оператором на телеком-рынке, кто реализовал в своих салонах подобные технологии. За полгода удалось оснастить комплексами все собственные розничные точки, расположенные в локациях с высоким трафиком иностранных граждан. Теперь дошла очередь и до партнерской розницы.

Внедрение ЕБС существенно упрощает клиентский путь по покупке сим-карт иностранным гражданам или лицам без гражданства. Для заключения договора на услуги связи этой категории покупателей необходимо получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), завести подтвержденный аккаунт на портале госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через систему, и только после сверки всех данных сим-карта будет активирована.

предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Совокупность программных и аппаратных решений на биотерминале делает невозможным любые виды подмены при оформлении сим-карты, — говорит гендиректор Ovision Олег Новиков. — Это, например, встроенные алгоритмы проверки лица на «живость» (включая силиконовые маски). Также доступ к терминалу имеет только уполномоченное лицо, что гарантирует защиту данных от несанкционированного доступа, а верификация проходит через ГИС ЕБС, которая гарантирует идентичность предъявленного биометрического образца».

До оснащения салонов терминалами проверка биометрии иностранного гражданина проходит на портале госуслуг. Такой способ верификации биометрии абонентов — временная мера, предусмотренная приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Текстом документа операторам дается отсрочка до 31 декабря текущего года, чтобы участники рынка успели оснастить свои салоны требуемым законом биометрическим оборудованием.

«Мы полностью готовы к переходу на целевое решение в строгом соответствии с действующим законодательством. Для наших клиентов — иностранных граждан существенно упрощается процесс активации сим-карт. Теперь от покупателя не требуется никаких дополнительных действий, достаточно просто посмотреть в биотерминал при активации сим-карты. Не возникает сложностей языкового барьера, а также ускоряется сам процесс заключения договора. По временной схеме заключение договора может занимать до получаса, а с использованием биотерминала — чуть более 5 минут», — говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

