Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России

Мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор вновь предупредил о возможности полной блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России. В ответ на многочисленные жалобы пользователей о сбоях в работе сервиса пресс‑служба ведомства заявила, что ограничительные меры будут продолжены, а при дальнейшем неисполнении российского законодательства мессенджер может быть полностью заблокирован.

— Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, — сообщили ТАСС в РКН. Аналогичное предупреждение ведомство распространило 28 ноября.

По данным Роскомнадзора, WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство, он активно используется для противоправной деятельности: организации и проведения террористических действий, вербовки исполнителей, мошеннических схем и иных преступлений против граждан РФ. Ведомство подчеркивает, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории страны.

В понедельник число жалоб на работу WhatsApp* на сервисе «Сбой.рф» превысило 3 300. Наибольшее количество обращений поступило от пользователей из Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области. При этом перебои в работе мессенджера наблюдаются с 24 ноября: сначала сообщения о проблемах поступали из регионов Урала и Сибири, затем — с европейской части России.



Рената Валеева