«Роскосмос» приступает к строительству лунной электростанции
Проект предполагает разработку специализированных космических аппаратов, проведение испытаний на Земле и запуск оборудования непосредственно на спутник
Государственный контракт на создание российской лунной электростанции заключен «Роскосмосом» с НПО Лавочкина сроком до 2036 года, пишет ТАСС.
Этот амбициозный проект направлен на обеспечение постоянного функционирования научной базы на поверхности естественного спутника Земли и переход от кратковременных миссий к длительным исследованиям Луны.
Основные цели проекта включают:
- Долгосрочное энергообеспечение научных станций и наблюдательных пунктов.
- Создание условий для реализации перспективных проектов космической науки и технологий.
- Развертывание необходимых элементов инфраструктуры на поверхности Луны.
Проект предполагает разработку специализированных космических аппаратов, проведение испытаний на Земле и запуск оборудования непосредственно на спутник нашей планеты. Это станет важным этапом освоения космического пространства и укрепления позиций России в исследованиях внеземных тел Солнечной системы.
Ранее стало известно, что пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за технической неисправности.
