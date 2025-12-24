«Роскосмос» приступает к строительству лунной электростанции

Фото: Реальное время

Государственный контракт на создание российской лунной электростанции заключен «Роскосмосом» с НПО Лавочкина сроком до 2036 года, пишет ТАСС.

Этот амбициозный проект направлен на обеспечение постоянного функционирования научной базы на поверхности естественного спутника Земли и переход от кратковременных миссий к длительным исследованиям Луны.

Основные цели проекта включают:

Долгосрочное энергообеспечение научных станций и наблюдательных пунктов.

Создание условий для реализации перспективных проектов космической науки и технологий.

Развертывание необходимых элементов инфраструктуры на поверхности Луны.

Проект предполагает разработку специализированных космических аппаратов, проведение испытаний на Земле и запуск оборудования непосредственно на спутник нашей планеты. Это станет важным этапом освоения космического пространства и укрепления позиций России в исследованиях внеземных тел Солнечной системы.

Ариана Ранцева