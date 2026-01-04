Starlink обеспечит бесплатную интернет-связь в Венесуэле

Льготы будут действовать месяц — до 3 февраля

Компания SpaceX объявила о предоставлении бесплатной беспрерывной спутниковой интернет-связи жителям Венесуэлы. Льготы буду действовать до 3 февраля в ответ на текущую ситуацию в стране.

— Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы до 3 февраля, обеспечивая непрерывную связь, — говорится в публикации в соцсети X.

Напомним, что накануне авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В этот же день Дональд Трамп на пресс-конференции объявил, что США провели спецоперацию «Полуночный молот» в Венесуэле. Целью операции являлся захват президента Николаса Мадуро, которого Трамп обвинил в причастности к «наркотерроризму» и руководстве организацией «Картель солнц». Недавно стало известно, что Мадуро и его жену под конвоем доставили в следственный изолятор в Бруклине. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение о временном возложении обязанностей главы государства на вице-президента Дельси Родригеса.

Наталья Жирнова