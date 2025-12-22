Новости технологий

Компания Roblox подала заявку на регистрацию товарного знака своей внутриигровой валюты Robux в России

08:18, 22.12.2025

Заявление поступило 18 декабря 2025 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Компания-разработчик популярной игровой платформы Roblox подала заявку на регистрацию товарного знака своей внутриигровой валюты Robux в России. Заявление поступило 18 декабря 2025 года от американской компании Roblox Corporation, сообщает ТАСС.

Регистрация проводится по четырём категориям Международной классификации товаров и услуг (МКТУ):

  • Компьютерное программное обеспечение (класс № 9)
  • Кошельки цифровой и виртуальной валюты (класс № 35)
  • Услуги онлайн-торговли (класс № 41)
  • Разработка видеоигр и развлекательные сервисы (класс № 42).

Это решение было принято после ограничений, введенных ранее Роскомнадзором, который заблокировал сервис Roblox в декабре из-за распространения запрещенного контента.

Ранее «Реальное время» писало, Roblox готов ограничить сервисы в России ради восстановления доступа к игре


Ариана Ранцева

