Компания Roblox подала заявку на регистрацию товарного знака своей внутриигровой валюты Robux в России
Заявление поступило 18 декабря 2025 года
Компания-разработчик популярной игровой платформы Roblox подала заявку на регистрацию товарного знака своей внутриигровой валюты Robux в России. Заявление поступило 18 декабря 2025 года от американской компании Roblox Corporation, сообщает ТАСС.
Регистрация проводится по четырём категориям Международной классификации товаров и услуг (МКТУ):
- Компьютерное программное обеспечение (класс № 9)
- Кошельки цифровой и виртуальной валюты (класс № 35)
- Услуги онлайн-торговли (класс № 41)
- Разработка видеоигр и развлекательные сервисы (класс № 42).
Это решение было принято после ограничений, введенных ранее Роскомнадзором, который заблокировал сервис Roblox в декабре из-за распространения запрещенного контента.
Ранее «Реальное время» писало, Roblox готов ограничить сервисы в России ради восстановления доступа к игре
