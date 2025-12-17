С августа операторы связи заблокировали 13 млн мошеннических SMS

Снижение произошло в рамках борьбы с кибермошенничеством

Глава кабмина России Михаил Мишустин сообщил о существенных результатах в борьбе со спамом и кибермошенничеством. По его данным, с момента введения новых требований операторы связи заблокировали свыше 13 млн SMS‑сообщений.

На стратегической сессии по противодействию кибермошенничеству глава правительства уточнил: с августа текущего года операторы передают SMS с данными для входа на портал «Госуслуги» только после завершения телефонного разговора. Именно с момента вступления этой меры в силу зафиксирован указанный объем заблокированных сообщений.

Михаил Мишустин также обратил внимание на другие принятые меры защиты граждан. В частности, введена обязательная маркировка входящих звонков от компаний, кредитных организаций, сотовых операторов и цифровых платформ. Кроме того, технически реализовано пресечение вызовов с подменных номеров — такие звонки блокируются на уровне сети и не доходят до конечного абонента.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году наиболее высокую долю мошеннических звонков зафиксировали летом.

Наталья Жирнова