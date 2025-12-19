Авито запускает на медиаэкранах обучающий ролик о безопасных покупках в интернете

Проект реализован в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

В регионах России запустили новый анимационный ролик от технологической платформы Авито и АНО «Цифровая экономика», посвященный правилам безопасных покупок в интернете. Проект реализован в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», до этого ролик был показан более чем на 34 тысячах медиаэкранов в московском метро и наземном транспорте.

Анимационный ролик, созданный с учетом интересов как детей, так и взрослых, доступно объясняет ключевые правила безопасности при онлайн-покупках. В нем рассказывается о том, как проверять продавцов и товары, на что обращать внимание при общении, а также как защищать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты на цифровых платформах. Цель проекта — повысить цифровую грамотность пользователей и снизить риски при совершении онлайн-сделок.

Ролик будет транслироваться в регионах России, охватывая широкую аудиторию и способствуя формированию безопасной среды для интернет-покупок.

«Интернет стирает границы, сегодня любой товар или услугу можно заказать в несколько кликов, даже в самом отдаленном уголке страны. Но важно, чтобы каждая сделка приносила только положительные эмоции и была безопасной», — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — Современные платформы предлагают целый ряд встроенных инструментов защиты. Наш ролик в легкой форме напоминает, как правильно этими инструментами пользоваться, чтобы быть уверенным в удачной покупке».

«Совместно с Авито мы создали просветительский ролик проекта «Цифровой ликбез» о безопасных покупках в интернете. Современные цифровые платформы предлагают встроенные инструменты защиты, которые делают процесс оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Наша цель — напомнить миллионам жителей страны, как сохранить контроль и уверенность при каждой онлайн-покупке», — прокомментировала Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадровый суверенитет» АНО «Цифровая экономика».

Возрастное ограничение ролика — 12+.