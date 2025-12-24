«Госуслуги» пополнят функцией сообщения о кибермошенничестве

Новый механизм призван оперативно фиксировать инциденты

Правительство готовит законопроект, который позволит россиянам сообщать о случаях кибермошенничества напрямую через портал «Госуслуги». Новый механизм призван оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Документ уже прошел этап одобрения правительственной комиссией по законопроектной деятельности, в ближайшее время его внесут в Госдуму в составе второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками.

В Татарстане с начала 2025 года мошенники похитили у граждан 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил Радис Юсупов, оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану. При этом показатель на 200 млн рублей ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе зарегистрировано около 11 тысяч фактов мошенничества, из которых 2,7 тысячи случаев связаны с хищением денежных средств с банковских счетов граждан.



Рената Валеева