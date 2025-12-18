Новости технологий

01:59 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Впервые опубликованы чертежи складного iPhone Fold

14:53, 18.12.2025

При раскрытии смартфон демонстрирует дисплей размером 7,76 дюйма, что значительно меньше экрана планшета iPad Mini

Впервые опубликованы чертежи складного iPhone Fold
Фото: Iphone-Ticker

Немецкий ресурс Iphone-Ticker опубликовал чертежи будущего складного смартфона от Apple, предположительно, получившего название iPhone Fold. Изображения демонстрируют устройство с дизайном камеры, похожим на iPhone Air, оснащенное двумя сенсорами, сообщает ixbt.

Размер устройства в закрытом положении составляет 83,8 × 120,6 × 9,6 мм, делая его тонким, хотя и не таким компактным, как некоторые конкуренты на рынке. Например, Samsung Galaxy Z Fold7 обладает размерами 158,4 × 72,8 / 143,2 × 8,9 мм, существенно отличаясь по формату.

При раскрытии смартфон демонстрирует дисплей размером 7,76 дюйма, что значительно меньше экрана планшета iPad Mini.

Ранее «Реальное время» писало, что акции Apple выросли более чем на 4% на фоне выхода iPhone 17.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также