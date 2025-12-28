Samsung зарегистрировал новые торговые знаки в России

В декабре 2025 года Samsung подал две дополнительные заявки на бренды Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS

Южнокорейская корпорация Samsung, прекратившая поставку своей техники в Россию, зарегистрировала два новых бренда: Samsung Neo QLED и MovingStyle, пишет ТАСС.

Эти товарные знаки были заявлены Роспатенту в августе 2024-го и апреле 2025 года соответственно. Они относятся к девятому классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему телевизоры, мониторы и прочие электронные приборы.

Срок действия обеих торговых марок истекает в 2034-м и 2035 годах соответственно.

Помимо этого, в декабре 2025 года Samsung подал две дополнительные заявки на бренды Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Эти наименования также принадлежат к девятому классу МКТУ, охватывая продукцию вроде цифровых вывесок, экранов и электронных схем.

Стоит отметить, что весной 2022 года Samsung объявил о временной приостановке продаж в России, а осенью того же года закрыл производственный комплекс в Калуге из-за дефицита комплектующих.

Ариана Ранцева