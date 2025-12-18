Билайн запустил indoor-сеть на «Татнефть Арене» в Казани

Сегодня хоккейные болельщики могут делиться эмоциями онлайн в решающие секунды матча, а сообщения во время концертов отправляются без зависаний

Фото: Динар Фатыхов

В одном из крупнейших и технически оснащенных ледовых дворцов Татарстана Билайн развернул indoor*-сеть. Это обеспечивает зрителям спортивных мероприятий и концертов высокоскоростной доступ к цифровым сервисам на трибунах «Татнефть Арены» даже во время мероприятий с максимальной посещаемостью.

Качественное покрытие голосовой связью и мобильным интернетом создается компактными базовыми станциями, которые установили технические специалисты оператора внутри арены. Благодаря такому решению сигнал сотовой связи равномерно распределяется по зданию, включая все 20 секторов, бизнес-ложи, фойе с гардеробами и фуд-корт.

Высокая скорость передачи данных в сети Билайн на территории многофункционального комплекса позволяет клиентам оператора в режиме реального времени рассказывать в соцсетях и мессенджерах о наиболее ярких моментах хоккейных матчей и ледовых шоу или публиковать фрагменты с выступлений любимых артистов, а после — заказать такси или договориться о встрече с друзьями.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Строительство indoor-сетей стало необходимостью в крупных торговых центрах, на спортивных объектах и в современных высотных зданиях. Например, в «Татнефть Арене» наши клиенты стали не только больше использовать интернет-трафика, но и чаще совершать звонки. При этом ледовая арена — это сложный «организм» со множеством помещений и большим числом металлических элементов в каркасе здания, из-за чего обычный сигнал с улицы «не пробивает». Здесь мы реализовали специализированное решение: развернули внутри комплекса целую сеть компактного и малозаметного оборудования. Оно создает равномерное покрытие 4G**-интернетом на всем объекте — от гардероба и фуд-кортов до самых верхних рядов зрительских трибун. Таким образом, задача по обеспечению стабильной связью тысяч людей в условиях сложного распределения сигнала внутри железобетонной конструкции для Билайна абсолютно решаема».

