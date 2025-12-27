Эксперты рассказали, какие навыки помогут IT-специалистам повысить зарплату в 2026 году

Компании готовы платить больше специалистам, которые умеют работать со сложными техническими системами и данными

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и определили самые востребованные технические навыки в IT-сфере на 2026 год. Чаще всего называли знания SQL, Linux и Python.

Согласно исследованию, работодатели все чаще обращают внимание на практические умения кандидатов. SQL требуется в 12% всех IT-вакансий, Linux — в 9%, Python — в 8%. Также востребованы специалисты со знанием PostgreSQL (7% вакансий), опытом в технической поддержке (6%), владением Git и умением работать с большими данными.

Компании готовы платить больше специалистам, которые умеют работать со сложными техническими системами и данными. Например, Technical Product Manager может рассчитывать на зарплату от 3 500 до 4 500 долларов, а Senior Quantitative Developer — от 600 000 до 850 000 рублей.

Эксперты советуют IT-специалистам регулярно подтверждать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Это касается как начинающих, так и опытных профессионалов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как цифровизовался татарстанский бизнес в 2025 году и чего ждет от 2026-го.

Дмитрий Зайцев