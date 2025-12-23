WhatsApp*: компания готова защищать интересы пользователей в России

Сервисом в стране пользуются более 100 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Мессенджер WhatsApp* официально отреагировал на ограничения его работы в России. В компании подчеркнули, что сервисом в стране пользуются более 100 млн человек из разных регионов, и заявили о твердом намерении защищать интересы своих пользователей. Об этом пишет Reuters.

Представители платформы обратили внимание на глубокую интеграцию WhatsApp* в повседневную жизнь россиян: через мессенджер создаются многочисленные чаты — от рабочих групп до тематических сообществ по интересам. Это, по словам компании, демонстрирует значимость сервиса для коммуникации в различных сферах жизни общества.

Ограничения в работе WhatsApp* в России начали вводиться Роскомнадзором с 28 ноября. В ведомстве пояснили, что мессенджер не выполнил требования российского законодательства. Среди основных претензий — использование площадки для организации преступлений, совершения мошеннических действий и вербовки граждан для участия в противоправной деятельности.

Роскомнадзор предупредил, что в случае дальнейшего игнорирования российских законов работа мессенджера может быть полностью заблокирована.



Рената Валеева