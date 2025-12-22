В 2025 году в Татарстане 159 сел получили доступ к мобильному интернету

Количество абонентов высокоскоростного доступа достигло 1,33 млн человек, рассказали в Минцифры Татарстана

Одним из значимых достижений Минцифры Татарстана за 2025 год стало масштабное расширение инфраструктуры мобильной связи: за год было построено 408 новых базовых станций и модернизировано 674 существующих. Благодаря этому мобильный интернет стал доступен в 159 малонаселенных пунктах республики. Об этом сообщили в пресс-службе.

Существенно вырос и рынок фиксированного интернета. Количество абонентов высокоскоростного доступа достигло 1,33 млн человек — за год к сети подключились почти 150 тыс. новых пользователей. Особого внимания заслуживает развитие технологии GPON, обеспечивающей максимально высокие скорости передачи данных: возможностью подключения по этому стандарту воспользовалось 67 тыс. домохозяйств.

В сфере цифровой безопасности отмечен высокий уровень вовлеченности жителей республики в инструменты самозащиты. Более 525 тыс. татарстанцев активировали сервис «самозапрет» на кредиты, позволяющий предотвратить оформление займов без личного согласия гражданина. Кроме того, сервис проверки SIM‑карт на портале «Госуслуги» был использован свыше 15 тыс. раз, что свидетельствует о растущей осведомленности населения в вопросах кибербезопасности.

В 2025 году открыто 30 новых отделений связи. К 2026 году их число планируется увеличить до 150. Для повышения качества обслуживания в сельских районах выделены субсидии в размере 45,2 млн рублей, которые направлены на поддержку работы почтальонов и модернизацию отделений.

Ранее депутат Сергей Гаврилов сообщил, что жильцы домов, расположенных рядом с сотовыми вышками, могут получить компенсацию за вред здоровью в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой вышки.



Рената Валеева