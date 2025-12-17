Минниханов предложил поддержать продвижение MAX в исламских странах
Предложение было озвучено на заседании организационного комитета по подготовке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2026 года
Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой о поддержке продвижения отечественного мессенджера MAX на рынках стран исламского мира. Соответствующее предложение было озвучено на заседании организационного комитета по подготовке Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2026 года в Москве.
По мнению главы республики, успешное развитие российских IT-компаний на международных рынках способствует не только росту цифровизации экономики РФ, но и расширению международных отношений. В рамках инициативы предлагается организовать маркетинговые кампании и наладить партнерские связи с местными операторами связи и IT-компаниями стран исламского мира. Кроме того, планируется содействовать адаптации продукта с учетом культурных и региональных особенностей.
Ранее Минниханов отметил растущий интерес партнеров к KazanForum.
