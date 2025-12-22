Биометрия заменит паспорт на рейсах «Аэрофлота»

Технология была предварительно проверена в рамках тестового запуска в декабре 2025 года

Фото: Максим Платонов

Во второй половине 2026 года пассажиры «Аэрофлота» смогут пользоваться услугами предполетных проверок исключительно по биометрическим данным, сообщили в пресс-службt «Аэрофлота». Для реализации проекта была проведена интеграция сайта авиаперевозчика с единой биометрической системой и ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации»). Ожидается, что внедрение ускорит процедуру регистрации и прохождения контроля в аэропортах.

Технология была предварительно проверена в рамках тестового запуска в декабре 2025 года в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Проект осуществлялся при поддержке Центра биометрических технологий и позволил оптимизировать процесс проверки пассажиров без использования бумажных удостоверяющих документов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При подключении сервиса заранее пассажиры получат возможность выбирать удобный способ подтверждения своей личности — либо традиционное использование паспорта, либо новую систему биометрии. Это обеспечит дополнительную безопасность полетов и повысит комфорт пассажиров благодаря сокращению временных затрат на прохождение процедур контроля.

Проект реализуется в сотрудничестве с государственными структурами, которые контролируют нормативно-правовую базу внедрения новых сервисов.

В октябре уже сообщалось, что в российских аэропортах начнут использовать биометрию в 2026 году.



Ариана Ранцева