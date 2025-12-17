OpenAI выпустила генератор изображений ChatGPT Images на базе GPT-5.2

Ранее доступ к подобному инструменту был ограничен премиум-подписчиками

Фото: Артем Дергунов

Компания OpenAI представила новую модель ChatGPT Images, основанную на технологии GPT-5.2. Она позволяет создавать и изменять изображения благодаря расширенному функционалу редактирования. Модель способна добавлять новые элементы, удалять ненужные объекты, совмещать изображения и трансформировать их, пишет «Ъ».

Сейчас обновление открыто для всех владельцев аккаунта ChatGPT, включая обладателей бесплатной подписки. Новая система позволит быстро исправлять фотографии, менять фон и создавать уникальные композиции.

Разработчики улучшили систему взаимодействия с изображением. Появилась возможность выбирать отдельные участки картины для внесения правок вручную. Искусственный интеллект научился сохранять мелкие детали оригинала при значительных изменениях картинки.

Ранее «Реальное время» писало, что в России с начала года трафик на нейросети увеличился в 6 раз.



Ариана Ранцева