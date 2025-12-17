Госдума приняла закон о цифровом студенческом билете на «Госуслугах»
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о внедрении электронных версий студенческих билетов и зачетных книжек на портале «Госуслуги».
По новому закону вузы и научные организации будут передавать информацию о студенческих билетах и зачетках в специальную федеральную систему. Порядок представления этих сведений установит правительство России.
Особое внимание уделено студентам ведомственных образовательных организаций, которые готовят кадры для сферы обороны, безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Для них сохранится традиционный формат документов на бумажном носителе. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для этой категории обучающихся будут устанавливаться соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
