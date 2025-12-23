В России хотят ввести единый сетевой идентификатор
Новая система предполагает формирование стабильного идентификатора, связанного с номером телефона
Заместитель главы Минцифры России Бэлла Черкесова объявила о разработке единой идентификационной системы, позволяющей точно учитывать активность зрителей независимо от устройства и площадки просмотра. Она подчеркнула важность защиты персональных данных и сохранения анонимности пользователей.
Для оценки востребованности контента используется статистика просмотров и активности пользователей, предоставляемая интернет-площадками в реестре Роскомнадзора. Однако сегодня каждый уникальный заход с разных устройств воспринимается системой как отдельный пользователь, что создает погрешности в статистике. Новая система предполагает формирование стабильного идентификатора, связанного с номером телефона, но сохраняющего конфиденциальность владельца путем обезличивания и шифрования.
Александр Папков, вице-президент Ассоциации рекламных интернет-агентств (АРИР), отметил проблемы рекламных кампаний, возникающие из-за невозможности сопоставления данных о пользователях на разных ресурсах. Решение вопроса о создании единого идентификатора сможет существенно снизить затраты на рекламу благодаря повышению эффективности таргетинга и сокращению избыточных показов одной и той же рекламы одному человеку.
Ранее этого года «Реальное время» писало, что Минцифры России планирует отслеживать мобильные устройства по IMEI-номеру.
